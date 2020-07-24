Dünya Çin konsolosluğu kapatma kararı aldı

Çin konsolosluğu kapatma kararı aldı

Dünya

Çin konsolosluğu kapatma kararı aldı

Çin, ABD'nin Çıngdu'daki başkonsolosluğunu kapatma kararı aldığını açıkladı.

24 Temmuz 2020, Cuma 09:42 Son Güncelleme:
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İki ülke karşılıklı olarak başkonsolosluklarını kapatma talimatları veriyor. Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 22 Temmuz'da Çin'in ABD'nin Houston kentindeki başkonsolosluğunun kapatılması talimatının ardından, Çıngdu'daki ABD Başkonsolosluğunun lisansının iptal edildiği bildirildi.

Bakanlık, söz konusu kararı, "ABD'nin mantıksız hamlesine karşı gerekli ve meşru bir cevap" olarak nitelendirdi. ABD yönetimi 22 Temmuz'da, Teksas eyaletinin Houston kentindeki Çin diplomatik misyonunun 72 saat içinde kapatılması talimatını vermişti.

Hükümet bu karara gerekçe olarak, Çin'in buradaki başkonsolosluğunun "casusluk ve fikri mülkiyet hırsızlığı merkezi" haline gelmesini göstermişti.

AA

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