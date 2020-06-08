Bilim & Teknoloji Çin malı Tesla Model 3 ne kadar dayanıklı?

Çin malı Tesla Model 3 ne kadar dayanıklı?

Bilim & Teknoloji

Çin malı Tesla Model 3 ne kadar dayanıklı?

Çin'de üretilen ve MIC Model 3 olarak adlandırılan Tesla Model 3'ün çarpışma testleri yapıldı. Testler, MIC Model 3'ün ön ve yan çarpışmalarda ne kadar güvenli olduğunu görebilirsiniz. Onur Binay/posta.com.tr

08 Haziran 2020, Pazartesi 14:45 Son Güncelleme:
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Çin şu anda piyasadaki en çok satan elektrikli otomobilinin güvenliğini test ediyor.

Çin Otomotiv Mühendisliği Araştırma Enstitüsü (C-IASI) geçtiğimiz günlerde Çin Malı Tesla Model 3'ü çarpışma testlerine soktu. Testlerin resmi sonuçları, 16 Haziran'a kadar açıklanacak. Beklentiler, Çin malı Tesla Model 3'ün kaza güvenliği konusunda 5 yıldız alması yönünde.

Bu arada Tesla, Çin'de ürettiği araçları doğrudan Tesla Model 3 olarak değil de MIC Model 3 olarak piyasaya sürüyor.

Videoda önden ve yan çarpışma dahil olmak üzere birkaç farklı test yer alıyor.


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