Çin malı Tesla Model 3 ne kadar dayanıklı?

Çin şu anda piyasadaki en çok satan elektrikli otomobilinin güvenliğini test ediyor.

Çin Otomotiv Mühendisliği Araştırma Enstitüsü (C-IASI) geçtiğimiz günlerde Çin Malı Tesla Model 3'ü çarpışma testlerine soktu. Testlerin resmi sonuçları, 16 Haziran'a kadar açıklanacak. Beklentiler, Çin malı Tesla Model 3'ün kaza güvenliği konusunda 5 yıldız alması yönünde.

Bu arada Tesla, Çin'de ürettiği araçları doğrudan Tesla Model 3 olarak değil de MIC Model 3 olarak piyasaya sürüyor.

Videoda önden ve yan çarpışma dahil olmak üzere birkaç farklı test yer alıyor.



