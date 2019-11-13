Uzakdoğu restoranlarının olmazsa olmaz yemekleri arasında yer alan Çin mantısı tarifi bizim her zaman yaptığımız kayseri mantısından biraz daha farklı. Uzak doğu mutfağı olmasına rağmen çin mantısı tarifi, iç harcı ve hamuru açısından bizim damak tadımıza oldukça uygun. Çin mantısı tarifini henüz denemeyenlere tek bir tavsiyemiz olacak: Tarifimizi denedikten sonra porsiyon sayısını çok fazla kaçırmamanız. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.

Çin mantısı tarifi

Malzemeler

-4 su bardağı un

-1 tatlı kaşığı tuz

-1 adet yumurta

-Ilık su





İçi için

-6 adet haşlanmış patates

-2 adet orta boy soğan

-Tuz

-Karabiber

-Kırmızı toz biber

-pul biber





Haşlamak İçin

-Su

-Tuz

Yoğurma kabına unu koyalım.

Üzerine tuzu, yumurtayı ilave edelim ve karıştıralım.

Azar azar ılık suyu ilave edelim ve sert bir hamur yoğuralım.

Hamurun üzerine nemli bir bez örtelim ve 20 dakika dinlendirelim.

İçi için; soğanları rendeleyelim ve suyunu sıkalım. Rendelediğimiz soğanları patatesleri güzelce kavuralım, piştiğinden emin olalım. Siz patatesleri haşlayabilirsiniz. İçine baharatları ilave edelim ve iyice karıştıralım. Dinlenen hamur biraz irice bezelere ayıralım. Ben üç bezeye ayırın. Merdane ile çok ince olmayacak şekilde hamuru açalım. Açtığımız hamuru karelere bölelim. Kareler çok küçük olmasın. Her kareye 1 çay kaşığı patatesli harçtan koyalım. Sonra kare şeklinde kestiğimiz hamurların uçlarından tutalım ve üçgen şeklini verelim. Unlanmış bir tepsiye fazla sıkıştırmadan dizelim her dizdiğimizde un serpiştirelim yapışmaması için. Mantıları orta ateşte tencerede haşlayalım.









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