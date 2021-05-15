Bilim & Teknoloji Çin, Mars'a başarılı bir şekilde iniş yaptı

Çin, Mars'a başarılı bir şekilde iniş yaptı

Bilim & Teknoloji

Çin, Mars'a başarılı bir şekilde iniş yaptı

Çin'in Zhurong gezgininin Mars'a iniş yaptığı duyuruldu. Çin Ulusal Uzay Yönetiminden (CNSA) yapılan açıklamada, bu sabah Zhurong'dan telemetri sinyalinin alındığı ve gezginin başarılı şekilde Mars'a indiği bildirildi.

15 Mayıs 2021, Cumartesi 11:54 Son Güncelleme:
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Zhurong'un, daha önce belirlenen Mars'ın güneyindeki bir lav tabakasına iniş yaptığı açıklandı. ABD ve Rusya'nın ardından Çin, Mars'a gezgin yollayan üçüncü ülke oldu. Çin mitolojisinde ateş ve savaş tanrısı olan Zhurong'un adını taşıyan gezgin, Temmuz 2020'de yola çıkmış ve 7 ayda Mars'a ulaşmış, yörüngeye oturması ise 3 ayı bulmuştu.


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