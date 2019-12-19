Arsenal'de forma giyen Mesut Özil, Doğu Türkistan ve Uygur Türklerine verdiği destek nedeniyle tepki görüyor. Özellikle Çin'den birçok tepki alan Mesut için son gelişme Çin'deki PES sürümlerinden çıkarılması ihtimali oldu.

PES'in yapımcı şirketi Konami'den yapılan açıklamada "Özil, Çin için aşırıya kaçan bir paylaşım yaptı. Bu yaklaşımı hem Çinli futbolseverleri üzdü hem de sporun birleştirici ruhuna zarar verdi. Anlam veremediğimiz bu paylaşımı affetmiyoruz" dedi.

Şirket yetkilileri bu sert açıklamanın ardından Mesut Özil'e PES'in Çin sürümlerinde yer vermeyi düşünmediklerini açıkladılar.

#olayıngeçmişi

Mesut Özil, Uygur Türkleriyle ilgili şu paylaşımı yapmıştı:

"Ey Doğu Türkistan. Ümmetin kanayan yarası" diye başlayan açıklamasında, şu ifadeler kullanılmıştı:

"Eziyetlere direnen mücahit ve mücahideler topluluğu. Zorla İslam'dan uzaklaştırmaya çalışanlara karşı tek başına mücadele veren şanlı müminler. Kur'anlar yakılıyor, camiler kapatılıyor, medreseler yasaklanıyor, din alimleri birer birer öldürülüyor. Erkek kardeşler zorla kamplara sokuluyor. Onların yerine Çinli erkekler ailelerine yerleştiriliyor. Bacılar zorla Çinli erkeklerle evlendiriliyor. Tüm bunlara rağmen. Ümmeti Muhammed suskun, sesi çıkmıyor. Müslümanlar sahiplenmiyor. Bilmezler mi ki zulme rıza zulümdür. Hz. Ali ne güzel demiş: ‘Zulme engel olamıyorsanız, Onu herkese duyurun!' Batı medyası ve devletlerinde dahi bu olaylar aylardır, haftalardır gündemde iken Müslüman ülkeler ve medyaları nerede? Bilmezler mi ki, zulmün olduğu yerde tarafsızlık, namussuzluktur… Bilmezler mi ki yıllar sonra oradaki kardeşlerimizin bu acı günlere dair hatırlayacakları zalimlerin işkenceleri değil, biz Müslüman kardeşlerin sessizliği olacaktır. Ya Rabbi, Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize yardım eyle… Şüphesiz ki Allah; tuzak kuranların en hayırlısıdır…"