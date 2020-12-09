Bilim & Teknoloji Çin, onlarca popüler uygulamayı yasakladı

Çin, onlarca popüler uygulamayı yasakladı

Bilim & Teknoloji

Çin, onlarca popüler uygulamayı yasakladı

Çin'in, Tripadvisor'ın da içinde bulunduğu toplam 105 uygulamayı "yasa dışı olduğu" gerekçesiyle mobil uygulama mağazalarından kaldırdığı bildirildi.

09 Aralık 2020, Çarşamba 13:41 Son Güncelleme:
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BBC'nin haberine göre, Çin Siber Uzay İdaresince yapılan açıklamada, sanal ortamların temizlenmesi faaliyetleri kapsamında bilişim hukukunu ihlal ettikleri belirtilen ve aralarında dünyaca ünlü seyahat platformu Tripadvisor'ın da yer aldığı 105 uygulamanın mobil uygulama mağazalarından kaldırıldığı belirtildi.

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Sanal ortamlarda denetim yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, "Çin Siber Uzay İdaresi, mobil uygulamaların denetimini güçlendirmeye, yasa dışı mobil uygulamaları ve uygulama mağazalarını derhal temizleyip imha etmeye, net bir siber alan yaratmaya devam edecek." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu uygulamaların, "pornografi, fuhuş, kumar ve şiddetle ilgili içeriklerle mücadele amacıyla yasaklandığı" iddia ediliyor.

Çin’de yasaklanan uygulamalar arasında Google, YouTube, WhatsApp, Skype, Facebook, Spotify, Telegram, OneDrive, Twitter, Gmail, Google Play Store, Snapchat, Netflix, Blogger gibi önemli platformlar yer alıyor.

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