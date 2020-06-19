Çin sevindiren gelişmeyi duyurdu: Kontrol altına aldık

Çin yönetimi, Pekin’de kaydedilen yeni corona virüs vakaları sonrası ‘ikinci dalga’ iddialarını reddetti. Ülkenin Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’nin Başkanı Vu Zunyo, dün düzenlediği basın toplantısında, “Salgın kontrol altına alındı” dedi.

Vu Zunyo, yeni vaka sayılarının gelecek günlerde düşmesini beklediklerini, bu tür vakaların kaçınılmaz olduğunu da kaydetti. Pekin’deki durum özelinde konuşan Vu, bunun beklenenden yüksek olmasının nedeninin, bir gıda pazarında meydana gelmesi olduğunu söyledi. Ülkede dün açıklanan veriler de bunu doğrular nitelikte. Dün son 24 saatte 21 yeni vaka kaydedildi. Bu sayı çarşamba günü 31’di. Böylece Pekin’deki toplam yeni vaka sayısı 158 oldu.

Yeniden kısıtlamalar başladı

Şinfadi adlı toptan gıda pazarında virüsün tekrar yayılması ve yeni vakaların kaydedilmesi nedeniyle, başkentte sıkı önlemler alınmıştı. Çarşamba günü yüzlerce uçuş ve birçok tren seferi iptal edildi, karantina bölgesindekilerin şehri terk etmeleri yasaklandı. Yaklaşık 21 milyon kişi yeniden kısıtlamalara tabi tutuldu. Batı merkezli basın kuruluşları, Çin’in ikinci dalga konusunda tedbiri baştan sıkı tuttuğuna dikkat çekti. Yetkililer, 350 binden fazla kişiye, telefon sinyalleri izlenerek ulaşıldığını belirtiyor. Çin’in salgın tedbirlerinin, özgürlükleri ihlal ettiği yönünde yorumlar da yapılıyor.







