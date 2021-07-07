Bilim & Teknoloji Çin, sinyal aktarımı uydusunu uzaya gönderdi

Çin, sinyal aktarımı uydusunu uzaya gönderdi

Bilim & Teknoloji

Çin, sinyal aktarımı uydusunu uzaya gönderdi

Çin, uzayda sinyal aktarımını sağlamak üzere tasarlanan Tienlian I-05 uydusunu uzaya yolladı.

07 Temmuz 2021, Çarşamba 09:15 Son Güncelleme:
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China Daily'nin haberine göre uydu, Long March (Uzun Yürüyüş) 3C roketi ile Siçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Çin Havacılık ve Uzay Bilimi ve Teknolojisi Şirketi, uydunun planlanan konuma yerleştiğini duyurdu.

Tienlian (gök bağlantısı) sınıfındaki uydular, diğer uydular ile uzay mekikleri, uzay istasyonları ve yer kontrol merkezleri arasında sinyal aktarımını sağlamayı amaçlıyor.

Çin, ABD'den sonra 2'nci ülke

Tienlian I-05, bu amaçla tasarlanan birinci nesil uyduların sonuncusu oldu. 5 uyduluk ağdan oluşan uyduların ilki Nisan 2008'de fırlatılmıştı.

Temmuz 2012'de üçüncü uydunun fırlatılmasının ardından Çin, ABD'nin ardından uzayda kesintisiz sinyal aktarımı kapasitesine sahip ikinci ülke haline gelmişti.

Tienlian sınıfı uydularının ikinci neslinin ilk örneği 'Tienlian II-01' uydusu da 2019'un mart ayında fırlatılmıştı.

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