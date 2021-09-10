Çin sosyal medyasında K-Pop hayran sayfaları kısıtlandı

Çin sosyal medyasında Güney Kore merkezli popüler müzik türü olan K-Pop'a yönelik kısıtlama geldi.

Sosyal medya platformu Weibo, 22 hayran sayfasını geçici olarak askıya aldı. Karara gerekçe olarak hayran sayfalarının aşırılığa kaçması gösterildi.

K-Pop sanatçıları Çin’de milyonlarca hayran kitlesine sahip. Hayranların internette açtığı sosyal medya sayfalarının da milyonlarca takipçisi var. Bu sayfalar hızlı bir şekilde büyüyor.

Pekin yönetiminin kapattığı sitelerden birinde ise yasadışı şekilde para toplandığı duyuruldu. Hayranı oldukları ünlü isme doğum gününde sürpriz yapmak için takipçilerden para yardımı isteyen sayfa kapandı.

Çin Siber Uzay İdaresi, haziran ayında hayran sayfalarının internette neden olduğu kaosu temizleyeceğini duyurmuştu.