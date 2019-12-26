Çin, son birkaç senedir dünya futbol piyasasının altını üstüne getirdi. Çin'de ödenen astronomik bonservis ücretleri, Avrupa takımları için FFP'den kurtuluş yoluydu.

Yüksek maaşlar ve sıfır taraftar baskısı ise çoğu futbolcu için Çin Ligi'ni cazip hale getirmişti.

Çin'in aldığı iki karar, Avrupa futbolu için kötü haber oldu.

Football Manager'de 'menajer ekle' seçeneğini seçerek yapılan hile gibi olan Çin Ligi, takımlar için müthiş bir gelir kapısı, oyuncular içinse adeta cennetti.









Bu değişikliğin tek iyi yanıysa Çin'deki bazı yıldız oyuncuların yeni maaş kısıtlaması nedeniyle ülkeden ayrılacak olması. Eğer uygun şartlar oluşursa kaliteli isimler Türkiye'ye de gelebilir

Hulk, Oscar, Talisca, Paulinho, Elkeson, Hamsik, Carrasco, Salomon Rondon, Bakambu, Shaarawy, Fellaini, Alex Teixeira ve daha nice yıldız oyuncu şu anda Çin takımlarında oynuyor.