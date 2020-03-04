Türkiye Çınar Kaymakamı açığa alındı

Çınar Kaymakamı açığa alındı

Türkiye

Çınar Kaymakamı açığa alındı

Diyarbakır Çınar'da Kaymakam olarak görev yapan Selami Kaya, FETÖ soruşturması kapsamında açığa alındı.

04 Mart 2020, Çarşamba 12:55 Son Güncelleme:
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Diyarbakır'ın Çınar Kaymakamı Selami Kaya, terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca açığa alındı.

İçişleri Bakanlığı'nca FETÖ/PDY ile iltisakı ve irtibatı olduğu iddialar nedeniyle Çınar Kaymakamı Selami Kaya hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 2 yıldır Çınar Kaymakamlığı görevini yürüten Kaya açığa alındı. Kaya'nın açığa alınmasıyla Çınar Kaymakamlığı'na Diyarbakır Vali Yardımcısı Ahmet Yıldız görevlendirildi.

DHA

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