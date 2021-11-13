Türkiye Cinayet şüphelisini özel ekip yakaladı!

Cinayet şüphelisini özel ekip yakaladı!

Türkiye

Cinayet şüphelisini özel ekip yakaladı!

Diyarbakır'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Umut Bilgin hayatını kaybetmişti. Polisin kurduğu özel ekip, yüzlerce güvenlik kamerası kayıtlarını izleyerek olayın şüphelisi M.T.’yi yakaladı.

13 Kasım 2021, Cumartesi 16:31 Son Güncelleme:
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Olay, 9 Eylül'de akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi 595'inci Sokak’ta meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki grup, yolda karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma, kavgaya dönüştü. Pompalı tüfek ve tabancaların kullandığı kavgada Umut Bilgin ve ismi öğrenilemeyen bir kişi vücutlarına isabet eden saçma ve kurşunlarla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen polisler gruba müdahale etti. Yaralı 2 kişi yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki özel hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Umut Bilgin (18) tedavi gördüğü hastanede 10 Kasım günü yaşamını yitirdi.

ÖZEL EKİP KURULDU, YÜZLERCE KAMERA İZLENDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, şüphelilerin yakalanması için özel ekip kurdu. Olayın yaşandığı bölgedeki yüzlerce kameradan saatlerce görüntü izleyen özel ekip, şüphelileri tespit etti. Ekipler, dün düzenlediği operasyonla M.T.'yi yakaladı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu arada olayda yaralanan diğer kişinin tedavisi sürüyor.


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