Cinayet Süsü filminde 500 figüran kullanıldı

Yönetmenliğini Ali Atay’ın yaptığı film, bir seri katil vakasını olabilecek en yanlış yöntemlerle çözmeye çalışan cinayet büro başkomiseri Emin ile ekip arkadaşlarının komik macerasını konu alıyor.

Büyük operasyona düğün alayı ve köçekler karışıyor

Özellikle katili yakalamak için düzenlenen büyük operasyona düğün alayı ile köçeklerin karıştığı sahne, seyirciyi kahkahaya boğmaya aday.

50 köçek, 500 figüran

Balat, Fatih, Galata ve Perşembe Pazarı’nda iki günde çekilen o sahnede 50 köçek ile 500’e yakın figüran rol aldı. (Hürriyet)





Haberin fotoğrafları için tıklayın Uğur Yücel: Adımı 'Kilo Yücel' olarak değiştireceğim