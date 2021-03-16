Magazin Cinayeti ortaya çıkaran Esra Erol'a tehdit!

Cinayeti ortaya çıkaran Esra Erol'a tehdit!

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Cinayeti ortaya çıkaran Esra Erol'a tehdit!

Esra Erol'un canlı yayında 16 yıl önce işlenen cinayet olayı ortaya çıktı. Olay zinciri ise Halil İbrahim Bey'in programa katılarak birkaç ay önce evlendiği Kibar Ünvar isimli kadının 85 bin lira parasını alıp kayıplara karıştığını söylemesi ile başladı. Ancak Kibar Hanım'ın eşinin 16 yıl önce şüpheli bir şekilde hayatını kaybettiği belirlendi. Bu olayı ortaya çıkaran Esra Erol ise Kibar ve onun çocukları tarafından tehdit edildi. Ünlü sunucu Esra Erol canlı yayında aldığı tehditleri açıkladı.

16 Mart 2021, Salı 11:24 Son Güncelleme:
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Esra Erol, hafta içi her gün birbirinden farklı hikayeleri Atv ekranlarına taşımaya devam ediyor. ATV'de yayınlanan Esra Erol'un programında bugün şaşırtıcı bir olay yaşandı.



Esra Erol'un canlı yayında ortaya çıkardığı evlilik dolandırıcılığının ardından şimdi 16 yıl önce işlenen cinayet olayı ortaya çıktı. Olay zinciri ise Halil İbrahim Bey'in programa katılarak birkaç ay önce evlendiği Kibar Ünvar isimli kadının 85 bin lira parasını alıp kayıplara karıştığını söylemesi ile başladı.

Ancak Kibar Hanım'ın eşinin 16 yıl önce şüpheli bir şekilde hayatını kaybettiği belirlendi. Bu olayı ortaya çıkaran Esra Erol ise Kibar ve onun çocukları tarafından tehdit edildi. Ünlü sunucu Esra Erol canlı yayında aldığı tehditleri açıkladı:

"Ekibim aracılığıyla beni tehdit etmiş. 'Esra Erol başına gelecekleri beklesin' diye. Bu tehditte bulunmanızın sebebi ne? Beni niye tehdit ediyorsunuz? Babanızın ölümüyle alakalı anneniz bunun bir intihar olmadığını ve öldürüldüğünü söylüyor. Hatta amcanızı suçluyor. Babanız öldürüldüyse ve anneniz 2021 yılında hala 'katil' damgası yiyorsa sizin beni tehdit etmenizin sebebini anlamıyorum."
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