Türkiye Cinayetin ardında yasak aşk çıktı! Korkunç olay...

Cinayetin ardında yasak aşk çıktı! Korkunç olay...

Türkiye

Cinayetin ardında yasak aşk çıktı! Korkunç olay...

Kayseri'de, Ercan Kimsesiz'in (33) otomobilde öldürülmesiyle ilgili Suriye uyruklu Ebu Muhammed C., gözaltına alındı. Şüpheli, Kimsesiz'i yakını ile gönül ilişkisi yaşadığı için öldürdüğünü söyledi.

29 Aralık 2021, Çarşamba 13:59 Son Güncelleme:
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Olay, dün Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Baldöktü Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ercan Kimsesiz, otomobilinde Suriye uyruklu Ebu Muhammed C. ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Ebu Muhammed C., cebinden çıkardığı bıçakla Kimsesiz’i yaraladıktan sonra kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaralı Kimsesiz’i, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Kimsesiz, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.


"CİNAYETİ NAMUSUM NEDENİYLE İŞLEDİM"

Olay sonrası çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Ebu Muhammed C.'yi kent merkezinde saklandığı evde yakaladı. Ebu Muhammed C.'nin alınan ilk ifadesinde, "Ercan Kimsesiz'in bir yakınımla gönül ilişkisi vardı. Kendisini uyarmak için yanına gittim. Araçta tartışınca da bıçakladım. Cinayeti namusum nedeniyle işledim" dediği belirtildi.

Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ, (DHA)

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