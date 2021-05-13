Cinayetin şifresi belgeselde

İngiltere’de gazeteci Trevor McDonald, ülkenin en vahşi seri katilleri Fred West ve Rose West çiftinin belgeselini yapıyordu. En az 12 kişiyi öldüren ikilinin çözülemeyen tek cinayeti Mary Bastholm’dü. Tek ipucu, West’in evinde Mary’nin yıllar önce bulunan kolyesiydi. 1968’de henüz 15 yaşında kaybolan Mary’nin o yıllarda Gloucester’da çalıştığı kafede de çekim yapıldı.

KÖPEK FARK ETTİ

Belgesel ekibinin köpeği bir noktada durup havlamaya başladı. Polis çağrıldı. Zemin altı incelemesinde insan kalıntısı izlerine rastlandı. Kazı başlatıldı. Tamirci Fred West, Mary’nin çalıştığı kafenin müşterisiydi. Kafenin zeminindeki tadilatta da görev almıştı. West çifti, 1994’te evlerinde insan kalıntıları bulununca yakayı ele vermişti. 12’si kanıtlanmış 20 kadın cinayetinden sorumlu çift müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.