Türkiye Cinayette kan donduran detaylar! Cani kocaya verilen ceza belli oldu

Cinayette kan donduran detaylar! Cani kocaya verilen ceza belli oldu

Türkiye

Cinayette kan donduran detaylar! Cani kocaya verilen ceza belli oldu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde boşandığı eşini bıçakla öldürdükten sonra cesedini yol kenarına bırakan şahıs, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

21 Şubat 2022, Pazartesi 18:33 Son Güncelleme:
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Kayseri Adalet Sarayı 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada müştekiler, sanık ve müşteki avukatları hazır bulunurken, tutuklu sanık Yasin T. (40) davaya SEGBİS ile katıldı.

Cumhuriyet savcısı bir önceki duruşmada verdiği mütalaayı tekrar ederek, tutuklu sanığın "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık Yasin T. ifadesinde, “Ben kimseyi planlayarak öldürmedim. Ben kendisine para verecektim. Bana sürekli hakaret ediyordu ve seni karından ayıracağım diyordu. Ben de bir an kendimi kaybettim. Olayı gerçekleştirdim ama pişmanım. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum” dedi.



Bıçaklanarak öldürülen Fatma Abravcı’nın (33) yakınlarından S.A. da mahkemede verdiği ifadede, “Adalet yerini bulsun. İnsanın doğma ve rahatça yaşama hakkı var. Yaşama hakkını kimse elinden alamaz” dedi.

Mahkeme heyeti Yasin T.’ye kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası verdi.

KAYSERİ (İHA)

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