Türkiye Cinayette kan donduran detaylar! İşkenceyle öldürüp halıya sarmışlar

Cinayette kan donduran detaylar! İşkenceyle öldürüp halıya sarmışlar

Türkiye

Cinayette kan donduran detaylar! İşkenceyle öldürüp halıya sarmışlar

Hatay'ın Hassa ilçesinde 21 Ekim'den bu yana kayıp olarak aranan Murat Çapar'ın (41) uyuşturucu ticareti nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı kişilerce öldürülüp, halıya sarıldıktan sonra ormanlık alana atıldığı ortaya çıktı. Olayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı.

10 Ocak 2022, Pazartesi 18:41 Son Güncelleme:
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Hassa ilçesinde 21 Ekim 2021'de ortadan kaybolan Murat Çapar için ailesi kayıp başvurusunda bulundu. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan sabıkalı olması nedeniyle öldürülmüş olabileceği değerlendirilerek titiz çalışma başlattı.

7 Ocak'ta başlatılan operasyonda Murat Çapar'ın o dönemde irtibatlı olduğu kişileri takip eden jandarma ekipleri, kiraladığı aracı Reyhanlı yolu üzerinde terk edilmiş olarak buldu.

İŞKENCEYLE ÖLDÜRÜP, HALIYA SARMIŞLAR

Bilgiler doğrultusunda genişletilen çalışma sonucunda, Murat Çapar'ın uyuşturucu madde ticaretinden kaynaklı alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında tartışma çıkan ve çeşitli suçlardan sabıkalı A.B., G.K., S.A., S.B., M.A.Ç., E.Ö., G.Ö., A.B. ve Y.K.'nın planlayarak ve tasarlayarak dövülüp, yapılan işkence sonucunda öldürüldüğü ve cesedinin halıya sarılarak Defne İlçesi Dursunlu Mahallesi'nde bulunan ormanlık alana atıldığını saptandı.

Murat Çapar'ın cansız bedeni, 9 Ocak'ta bırakıldığı ormanda bulundu. Yakalanarak gözaltına alınan ve Çapar'ı öldürdüklerini itiraf eden 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kasım NARCI/HASSA (Hatay) (DHA)

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