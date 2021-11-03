Cinayetten aranıyordu! Gelin arabasında yakalandı...

12 Ekim günü Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde meydana gelen olayda Bedih Zenciroğlu, şehir merkezine doğru arabası ile giderken aracın lastiklerine ateş açıldı.

Kontrolden çıkıp bariyerlere çarpan otomobile, daha sonra başka bir araçtan yine tüfekle ateş edildi. Saldırganlar kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, sürücü Zenciroğlu'nun öldüğünü belirledi. Ağır yaralanan oğlu İbrahim ise ambulansla hastaneye kaldırdı.

Olayın ardından cinayetin aydınlatılması için İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlattı. Bölgedeki mobese ve güvenlik kameralarından 45 saatlik görüntü izleyen ekipler, saldırganların 34 GC 8241 plakalı otomobili kullandığını belirledi. Ekipler, takibe aldıkları aracı 31 Ekim'de Bozova ilçesinde durdurdu. Düğün için süslenen araçta bulunan Fethi Taçyol'u gözaltına aldı.

'BENİ 100 BİN LİRA KARŞILIĞINDA KİRALADILAR'

Jandarmadaki sorgusunda Taçyol, saldırıda yer aldığını kabul ederek yanında Emin Kakız'ın olduğunu söyledi. Ekipler, ikinci şüpheli Kakız'ı da gizlendiği çiftlik evinde gözaltına aldı. Jandarmadaki sorgulamasında Kakız, cinayeti işlediğini itiraf ederek, "Beni ölen kişinin husumetlisi kişiler, 100 bin lira karşılığında kiraladı" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

GÖZALTINA ALINAN 5 ŞÜPHELİ SERBEST

Bu arada, tutuklanan 2 şüphelinin ifadeleri sonrası 5 kişi da gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, 'delil yetersizliği' nedeniyle serbest bırakıldı.