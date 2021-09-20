Çin'de 14 yaş altına TikTok sınırlaması getirdi
Çin'de alınan yeni karara göre, video uygulaması TikTok'un Çin versiyonu Douyin'e süre kısıtlaması getirildi.
20 Eylül 2021, Pazartesi 14:18 Son Güncelleme:
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Çin, internet bağımlılığı ile mücadele için adımlar atıyor. Video uygulaması TikTok'un Çin versiyonu Douyin'in kullanımına süre kısıtlaması getirildi. 14 yaş altı çocuklar, Douyin'de artık günde 40 dakika zaman geçirebilecek.
14 yaş altı çocuklar, Douyin'de yalnızca 40 dakika zaman geçirebilecek. Uygulamaya 6.00 ile 22.00 saatleri arasında erişebilecek.
Kurallar, gerçek adı doğrulanmış kullanıcılar için geçerli olacak. Bu yüzden, Douyin'in sahibi ByteDance şirketi, ebeveynlerin çocuklarına gerçek adla kimlik doğrulama süreçlerini tamamlamaları konusunda yardımcı olmalarını istedi.
Çin'de bir süre önce de çevrim içi oyunlara süre sınırı getirilmişti.
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