Çin’de yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında son 2 ayın en yüksek vaka artışı yaşandı. Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 19'u yurt dışı kaynaklı 57 Kovid-19 vakası tespit edildi. Bu, 89 vakanın saptandığı 14 Nisan'dan bu yana en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Ülke içi kaynaklı vakaların 36'sı başkent Pekin'de ve diğer 2'si Liaoning eyaletinde kaydedilirken, Guangdong eyaletinde 17, Şanghay ve Çongçing kentinde birer yurt dışı kaynaklı vaka görüldü.

Sağlık Komisyonu ayrıca, Kovid-19 nedeniyle can kaybının olmadığı bilgisi paylaştı. Bu arada Pekin'de salgının tekrar ortaya çıkmasında bağlantılı ve vaka sayısının yeniden artmasına neden olan tarım ürünleri pazarının kapatılması sonrası yapılan testlerde dün 46 kişinin testinin pozitif çıktığı bildirilmişti.

Saptanan vakalar sonrası pazar civarındaki 11 yerleşim alanın sokağa çıkma uygulaması, spor alanlarında faaliyetlerin askıya alınması ve 9 okulda eğitime ara verilmesi gibi çeşitli tedbirler alındığı açıklanmıştı. Toplam vaka sayısının 83 bin 132'ye çıktığı ülkede, şu ana kadar 4 bin 634 kişi yaşamını yitirdi.

Ekvador ve Kolombiya

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı Güney Amerika ülkeleri Ekvador'da 3 bin 874'e, Kolombiya'da ise 1592'ye yükseldi. Ekvador Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 46 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece ülke genelinde corona virüs kaynaklı ölü sayısı 3 bin 874'e, vaka sayısı ise 578 artarak 46 bin 356'ya ulaştı. Kolombiya'da ise ulusal basında çıkan haberlere göre, ölenlerin sayısı son 24 saatte 47 artarak 1592 oldu. Ülkedeki vaka sayısı ise 1888 artarak 48 bin 746'ya çıkarken, iyileşenlerin sayısı da 19 bin 426'ya yükseldi

Afrika'da sayı 235 bini aştı

Afrika genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 235 bini geçti, 6 bin 281 kişi hayatını kaybetti. Kovid-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 8 bin 96 artarak 235 bin 695’e yükseldi.

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