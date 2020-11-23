Dünya Çin'de 2 kişi yüzünden 14 bin kişi karantinaya alındı

Çin'de 2 kişi yüzünden 14 bin kişi karantinaya alındı

Dünya

Çin'de 2 kişi yüzünden 14 bin kişi karantinaya alındı

Çin’in Şangay kentinde bulunan Pudong Uluslararası Havalimanı’nda çalışan 2 kişide Covid-19’a rastlanmasının ardından havalimanında bulunan yaklaşık 14 bin kişinin zorla karantinaya alındığı iddia edildi.

23 Kasım 2020, Pazartesi 01:33 Son Güncelleme:
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Çin’in Şangay Kentinde bulunan Pudong Uluslararası Havalimanı’nda kargo terminalinde çalışan 2 kişinin corona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından tüm havalimanı karantinaya alındı. Yetkililer, havalimanında bulunan yaklaşık 14 bin kişiye test yapmak amacı ile otopark alanına yönlendirerek, havalimanından çıkışları yasakladı.

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Yetkililer, havalimanına gelen her yolcuya corona virüs testi yapmaya başlarken, test alanına itilen çok sayıda kişinin görüntüleri ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Görüntülerde, vatandaşların çoğunun test alanında çıkmak istediği ve yetkililerin vatandaşları engelledikleri görüldü.

İHA


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