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Çin’de 6 büyüklüğünde deprem: 12 ölü, 125 yaralı

Çin’de meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde 12 kişi hayatını kaybetti, 125 kişi yaralandı

18 Haziran 2019, Salı 09:51 Son Güncelleme:
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Çin’de 6 büyüklüğünde deprem: 12 ölü, 125 yaralı

Çin’in Siçuan eyaletinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde, ilk belirlemelere göre 12 kişinin hayatını kaybettiği, 125 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Yerel medya, depremin yerel saat ile 22.55'te meydana geldiğini; çok sayıda insanın depremde hasar alan yerleşim yerlerinde yaralandığını duyurdu. Arama kurtarma çalışmalarının hala sürdüğü belirtildi.

Çin Halk Cumhuriyeti Acil Durum Yönetimi Bakanlığı’nın, deprem bölgesine 5 bin çadır, 10 bin katlanabilir yatak ve 20 bin battaniye gönderdiği; Çin Kızılhaç Topluluğu’nun ise çok sayıda personelini Siçuan eyaletine sevk ettiği belirtildi.

DHA

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