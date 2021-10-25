Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının ilk görüldüğü ülke olan Çin'de vaka sayılarının yeniden artışa geçmesi ile birlikte radikal kararlar alınmaya devam ediyor.

3 YAŞINA KADAR ÇOCUKLAR AŞILANACAK

Nüfusun yaklaşık yüzde 76'sının koronavirüse karşı aşılandığı ülkede 3-11 yaş arasındaki çocukların da aşılanacağı açıklandı.

Çin'de genişletilen aşı kampanyası ile bazı bölgelerde yükselen koronavirüs vakalarının önüne geçilmesi planlanıyor.

Ülkenin kuzey batısında bulunan ve ekonomisi büyük ölçüde turizme bağımlı olan Gansu'da koronavirüs vakaları tespit edilmesinin tedbir amacıyla tüm turistik yerler kapatıldı.

Ulusal Sağlık Komisyonu, son 24 saat içinde 4'ü Gansu'da olmak üzere 35 yeni Covid-19 vakası tespit edildiğini bildirdi. İç Moğolistan bölgesinde ise 19 vaka tespit edildi.

Halkın yaklaşık yüzde 76'sının koronavirüse karşı aşılı olduğu 1,4 milyar nüfuslu Çin'de salgının başından beri karantinalar ve zorunlu testler uygulandı.

Fujian eyaletinde yaşayan Wang Lu isimli anne verdiği röportajda 3 yaşında oğlunun aşı olmasını istemediğini söyleyerek, 'Aşının güvenlik profili konusunda çok net değilim, bu yüzden ona gerçekten aşı yaptırmak istemiyorum, en azından ilk olmak istemiyorum' dedi.

7 yaşında bir çocuğu olan anne Wu Cong ise konuyla ilgili olarak, "Bunun grip aşısından çok da farklı olmadığını düşünüyorum, zaten çok fazla insan aşılandı, bu yüzden çok fazla endişem yok." dedi.