Dünya Çin’de çöken koronavirüs karantina otelinin enkazından 49 kişi kurtarıldı

Çin’de çöken koronavirüs karantina otelinin enkazından 49 kişi kurtarıldı

Dünya

Çin’de çöken koronavirüs karantina otelinin enkazından 49 kişi kurtarıldı

Çin’in Fujian eyaletinde korona virüsü nedeniyle karantina altına alınan ve dün akşam saatlerinde çöken otelin enkazından 49 kişinin kurtarıldığı açıklandı. Kurtarılanlar arasında 2 yaşındaki bir erkek çocuğu da var. Binanın çökme nedeni henüz belirlenemezken görgü tanıkları bina çökmeden önce patlama sesi duyduklarını iddia etti.

08 Mart 2020, Pazar 11:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

Çin’in Fujian eyaletine bağlı Quanzhou kentinde dün akşam saatlerinde çöken otelin enkazından 49 kişinin kurtarıldığı belirtildi. Kurtarılanlar arasında 2 yaşındaki bir erkek çocuğun da bulunduğu öğrenildi.

Devlet medyası, koronavirüsü hastalarıyla yakın temasta bulunmuş kişilerin tecrit altında tutulduğunu ve 80 odalı Xinjia Express otelde 70 kişinin bulunduğunu açıkladı.


"Patlama sesi duyduk"

Binanın çökme nedeninin henüz belirlenemediği, ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edilirken, görgü tanıkları bina çökmeden önce patlama sesi duyduklarını dile getirdi.

Can kaybına ilişkin ise resmi kaynaklardan henüz bir açıklama yapılmadı.

İlgili Haberler
Çin ekonomisi koronavirüsten nasıl etkilendi?



Yazarlarımızdan
Candaş Tolga Işık
Son yaşananlardan çıkarmamız gereken dersler var
Candaş Tolga Işık
Oral Çalışlar
‘Sen niye aramıyorsun?’
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER Suudi Arabistan 'Petrol üretimini azaltalım' dedi, Rusya kabul etmedi