Dünya Çin'de corona virüsten 4 kişi hayatını kaybetti

Çin'de corona virüsten 4 kişi hayatını kaybetti

Dünya

Çin'de corona virüsten 4 kişi hayatını kaybetti

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınının ortaya çıktığı Çin'in Hubey eyaletinde 4 kişi daha hayatını kaybetti.

03 Nisan 2020, Cuma 13:00 Son Güncelleme:
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Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Liaoning ve Guangdong eyaletlerinde 29'u yurt dışı, 2'si yurt içi kaynaklı 31 yeni Kovid-19 vakası görüldüğü bildirildi.

Hubey eyaletinin Wuhan kentinde son 24 saatte covid-19 nedeniyle 4 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedilen açıklamada, 1727 kişinin tedavi altında olduğu, 163 kişinin de iyileşerek hastanelerden taburcu edildiği bilgisi paylaşıldı. Böylece Çin'de salgının başından bu yana vaka sayısı 81 bin 620'ye, can kaybı sayısı 3 bin 322'ye ulaştı, 76 bin 571 hasta da iyileşti.

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan covid-19, kısa sürede ülke geneline ve tüm dünyaya yayılmıştı.


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