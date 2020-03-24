Çin'de corona virüsten sonra hanta virüsü ortaya çıktı: 1 ölü
Dünya corona virüs ile savaşırken Çin'de coronbir virüs daha ortaya çıktı. Hanta virüs olarak bilinen virüs sebebiyle 1 kişi hayatını kaybederken 32 kişi de karantina altına alındı. Hanta virüsü nedir? Hanta virüsünün belirtileri neler?
24 Mart 2020, Salı 15:39 Son Güncelleme:
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Çin hükümetine yakınlığıyla bilinen Global Times'ın haberine göre Yunnan'dan Shandong'a otobüsle dönen bir kişi hayatını kaybetti. Yapılan testler sonucu hayatını kaybeden kişide hanta virüs pozitif çıktı.
Gözetim altında alınan otobüsteki diğer 32 yolcuya da test yapıldı.
Hanta virüsü nedir?
RNA virüsü olan hantavirüs adını ilk izole edildiği yer alan Güney Kore’deki Hantaan nehrinden alıyor. Kırım-Kongo kanamalı ateşi virüsünde olduğu gibi hantavirüs de kanamalı ateş ile seyrediyor.
Hanta virüs bulaşıcı mı?
Farelere veya fare idrarı, tükürüğü veya dışkısına temasla insanlara bulaşan hantavirüsler, "Hantavirüs Akciğer Sendromu" (HPS) adı verilen hastalığa yol açıyor. İnsandan insana bulaşmayan hanta virüs salgın tehlikesi yaratmıyor.
Hanta virüs belirtileri
Hayli kısa kısa bir kuluçka süresi bulunan hanta virüsün semptomları 1-8 hafta arasında değişiyor. Yüksek ateş, yorgunlukk, şiddetli kas ağrıları, baş ağrısı, şiddetli baş dönmesi, karın ağrısı, ishal ve kusma ise hanta virüsün en yaygın görülen belirtileri arasında yer alıyor.