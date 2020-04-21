﻿﻿﻿﻿﻿﻿Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 2 milyon 482 bin 556'ya ulaştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle 170 bin 482 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 652 bin 479 kişi ise iyileşti.

Doktorların ten renkleri değişti

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve 170 binden fazla kişinin ölümüne neden olan corona virüsün ortaya çıktığı Vuhan’da, corona virüslü hastaları tedavi eden Kardiyolog Dr. Yi Fan ve Ürolog Dr. Hu Weifeng'in büyük değişime uğradığına ilişkin haber geldi.

Sözkonusu iki doktorun 18 Ocak’ta corna virüse yakalandığı ve iki ay süren yoğun tedavinin ardından iyileştiği belirtilirken, Kardiyolog Dr. Yi Fan ve Ürolog Dr. Hu Weifeng'in ​daha sonra ten renklerinin değiştiği gözlemlendi.

Çinli uzmanlar iki doktordaki ten rengi değişimini virüsün karaciğere hasar vermesine bağlıyor.

"Karaciğerim tedavi sırasında hasar aldı"

Virüse yakalanan ve daha sonra tedavi edilen Dr. Hu Weifeng, yaşadığı değişimi Çin medyasına anlattı. Dr. Hu Weifeng yaptığı açıklamada, “Bilincim yerine geldiğinde ve sağlık durumumu öğrendiğimde korktum. Sık sık kabuslar görüyordum” ifadelerini kullandı.

Huazhong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde bulaşıcı hastalıklar uzmanı Song Jianxin, doktorların organlarının, tedavileri sırasında hasar gördüğünü söyledi. Karaciğerlerinde depolanması gereken demirin, organlar düzgün çalışmadığı için kan damarlarına dolduğunu ifade etti. Bu sebeple, ten renginde değişmenin gözlemlendiği belirtildi.



