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Dünya Çin'de hayvan eti pazarları kaldığı yerden devam ediyor

Çin'de hayvan eti pazarları kaldığı yerden devam ediyor

Dünya

Çin'de hayvan eti pazarları kaldığı yerden devam ediyor

Corona virüs tüm dünyada etkisini gösterirken salgının başladığı Çin'de bazı yerlerde köpek ve kedi satışı yasaklanmasına rağmen bazı pazarlarda kurbağa ve kaplumbağa eti satılmaya devam ediyor.

05 Mayıs 2020, Salı 16:45 Son Güncelleme:
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Dünyayı kasıp kavuran corona virüsü (Covid-19) salgının başladığı Çin'in Guangdong bölgesinde yer alan Shenzhen şehrinde, köpek ve kedi eti satışı ve tüketimi 1 Mayıs'ta yasaklandı. Ülkenin bazı kentlerinde kurbağa ve kaplumbağa satılmaya devam ediyor.

Vuhan şehrinde vahşi hayvan satan bir markette başladığı belirtilen Corona Virüsü nedeniyle hükümetin açıkladığı yasaklara rağmen ülkenin Guangzhou şehrinde yer alan Xihua Farmer’s Market adlı ıslak pazarda kurbağa ve kaplumbağa satılmaya devam ediliyor.

Talebe göre değişiyor

Pazarda canlı karideslerin de açık bir şekilde satıldığı görüntülenirken, satıcıların müşteri taleplerine göre canlı akrep satmaya da istekli oldukları ifade edildi. Çin hükümeti; kaplumbağa, kurbağa, yılan ve akrep gibi çoğu hayvanın satışını Şubat’ın sonlarından itibaren yasaklamıştı ancak hükümetin satılabilecek “vahşi hayvanlar” listesini revize ettiği belirtildi. Tam listenin en erken Mayıs ortasına kadar kesinleşmesi beklenirken o zamana kadar vahşi hayvanların satılmaya devam edilebileceği tahmin ediliyor.

Bazı hayvan etlerine yasak getirildi

Dünyayı kasıp kavuran corona virüsü (Covid-19) salgının başladığı Çin'in Guangdong bölgesinde yer alan Shenzhen şehrinde, köpek ve kedi eti satışı ve tüketimi 1 Mayısta yasaklandı. Alınan yasak kararının ardından kentin kedi ve köpek eti tüketiminin yasak olan Çindeki ilk kent olmuştu.

DHA


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