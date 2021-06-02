Ulusal Sağlık Komisyonu Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Çin'in 1 Haziran'da yurt dışı kaynaklı olmayan, yerel olarak teyit edilmiş vakalarının 10'unun Guangdong'da, yedisinin eyalet başkenti Guangzhou'da ve üçünün yakınındaki Foshan şehrinde görüldüğünü söyledi.

Çin'in üretim ve ihracat merkezi ve ekonomik çıktı açısından en büyük eyaleti olan Guangdong, Mayıs ayı sonlarında meydana gelen son vaka dalgasından bu yana salgını önleme ve kontrol çabalarını artırdı. Çin'de yeniden kırmızı alarm: İki bölge karantinaya alındıGuangzhou, 21 Mayıs ile 1 Haziran arasında yerel olarak onaylanmış 41 vaka bildirirken, Foshan'da da 6 vaka bildirildi.

Reuters'ın haberine göre Guangzhou’da hükümet, 21 Mayıs'tan itibaren toplu test emri verdiğini açıklamıştı. Vakaların daha da artması sonrası hükümet, eyaletten hava, kara ve demir yoluyla ayrılmak isteyenlerin, son 72 saat içinde yapılan testlerinin sonucunun negatif olması gerektiğini duyurdu.

Guangzhou Hastalık Kontrol Merkezi Yetkilisi Zhang Zhoubin, Salı günü gazetecilere verdiği demeçte, bazı bölgelerdeki kalabalığın çok yoğun olduğunu söylerken, bölgede yeterli sağlık personelinin virüsün kontrolü üzerinde çalışmasını sağlamak amacıyla aşıda bireysel randevular askıya alındı ve kilit grupları aşılama öncelik haline getirildi.

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, salgının ilk kez ortaya çıktığı Çin'de şimdiye kadar 91 bin 99 COVID-19 vakası tespit edildi.

4 bin 636 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, COVID-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı ise 86 bin 135.



