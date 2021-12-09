Çin’de iki dev pandanın fosiline rastlandı

Çin’in Zunyi kentindeki Şuanghı Mağarası‘nda, 102 bin yıllık iki dev panda fosiline rastlandığı açıklandı.

Şuanghı Mağarası’nda bugüne kadar 30’a yakın dev panda fosili bulundu. Aynı mağarada çakal, gergedan, Hint misk kedisi gibi birçok hayvanın fosiline de rastlandı.

FAZLADAN PARMAKLARI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Çin’in resmi haber ajansı Şinhua‘nda yer alan habere göre, Guicou Bilimler Akademisi‘ne bağlı Dağ Kaynakları Enstitüsü‘nden araştırmacılar, iki dev panda fosili bulduklarını duyurdu.

Diş minesi tarihleme teknolojisiyle yapılan araştırmalar neticesinde, bozulmadan bu zamana dek gelmiş fosillerden birinin yaklaşık 49 bin, diğerinin ise 102 bin yıl önce yaşamış pandalar olduğu kaydedildi.

Enstitüde araştırma görevlisi olan Vang Deyuan ise, bu şekilde doğada iyi korunmuş dev panda fosillerine rastlamanın nadir bir durum olduğunu söyledi. Vang keşfin, pandaların beslenme özelliklerindeki değişimin anlaşılmasına yardımcı olabileceğini de kaydetti.

Araştırmalar, dev pandaların beslenmek için kullandıkları ön pençelerinde fazladan bir başparmağa sahip olduğuna ve radyal sesamoid kemiklerinin varlığına işaret etti.

Yeşil Gazete