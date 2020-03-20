Çin'in Chengdu kentindeki panda araştırma ve üreme merkezinde, eşine az rastlanan bir durum gerçekleşti. Corona virüs karantinası nedeniyle sıkı denetim altında bulunan ve pandalar için fazla miktarda bambu stoklanan merkezde, ikiz pandalar dünyaya geldi. İkizleri dünyaya getiren panda ise 16 yaşındaki Şanslı Bebek isimli pandaydı. Pandaların ilkbaharda yavru dünyaya getirmesi nadir görülüyor. Bunun yanı sıra, anne pandanın doğan yavrularına gözü gibi bakması ve onlarla fazla ilgilenmesi de sık rastlanan bir durum değil. İkiz pandaların ikisi de erkek ve sağlıklı olarak dünyaya geldi.





Pandalar karantina döneminde doğması nedeniyle 'esir yavrular' olarak adlandırılıyor. Merkezdeki araştırmacı Wu Kongju, 'Bir pandanın bebeklerine karşı bu kadar sevgi göstermesi de nadirdir. Çok memnunuz' dedi.





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