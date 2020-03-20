Doğa Çin'de karantinadaki panda doğum yaptı

Çin'de karantinadaki panda doğum yaptı

Doğa

Çin'de karantinadaki panda doğum yaptı

Çin'de Şanslı Bebek isimli 16 yaşındaki panda ikiz doğurdu. Doğan yavrular, corona virüs karantinası nedeniyle 'esir yavrular' olarak adlandırılıyor. Araştırma merkezinde bulunan pandalar için karantina nedeniyle fazla miktarda bambu stoklandı. Anne pandanın doğan yavrularıyla fazla ilgilenmesi ve onlara gözü gibi bakması, bakıcılarını şaşkınlığa uğrattı. Bu durum pandalarda pek sık rastlanan bir davranış değil.

20 Mart 2020, Cuma 12:50 Son Güncelleme:
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Çin'in Chengdu kentindeki panda araştırma ve üreme merkezinde, eşine az rastlanan bir durum gerçekleşti. Corona virüs karantinası nedeniyle sıkı denetim altında bulunan ve pandalar için fazla miktarda bambu stoklanan merkezde, ikiz pandalar dünyaya geldi. İkizleri dünyaya getiren panda ise 16 yaşındaki Şanslı Bebek isimli pandaydı. Pandaların ilkbaharda yavru dünyaya getirmesi nadir görülüyor. Bunun yanı sıra, anne pandanın doğan yavrularına gözü gibi bakması ve onlarla fazla ilgilenmesi de sık rastlanan bir durum değil. İkiz pandaların ikisi de erkek ve sağlıklı olarak dünyaya geldi.


Pandalar karantina döneminde doğması nedeniyle 'esir yavrular' olarak adlandırılıyor. Merkezdeki araştırmacı Wu Kongju, 'Bir pandanın bebeklerine karşı bu kadar sevgi göstermesi de nadirdir. Çok memnunuz' dedi.


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