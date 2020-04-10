Çin'in Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından 8 Nisan'da yayımlanan bildiride, "İnsan uygarlığının gelişmesi ve halkın hayvan korumasına verdiği önemin artmasıyla, köpekler refakatçi hayvan haline gelmiş ve uluslararası kamuoyunda 'besi hayvanı' olarak değerlendirilmemiştir. Çin'de de köpekler 'besi hayvanı' sınıfında değerlendirilmeyecektir" açıklamasına yer verildi. Euronews'te yer alan haberde, Bakanlık'ın açıkladığı besi hayvanları listesine inek, tavuk, hindi, deve ve domuz gibi 18 "geleneksel" besi hayvanının yanı sıra ren geyiği, deve kuşu ve tilki gibi "özel" besi hayvanlarını da eklediği belirtildi.

Köpek eti tüketimi de yasaklanabilir

Her ne kadar köpek eti tüketimi ülkede son yıllarda azalsa da, sivil toplum kuruluşları her sene yaklaşık 10 milyon köpeğin yenmek üzere öldürüldüğünü belirtiyor. Kediler içinse bu sayı 4 milyona ulaşıyor.

Çin Tarım Bakanlığı'nın bildirisi köpek etinin yenmesine yasak getirmese de ileride çıkarılacak yasalarda böyle bir kararın yer alabileceği öngörülüyor.

Covid-19 salgının kaynağı kesin olarak bilinmese de araştırmalar Wuhan kentindeki bir hayvan pazarına işaret ediyor. Yeni tip corona virüsün bu pazarda satılan hayvanlardan biri aracılığıyla insanlara geçmiş olabileceği düşünülüyor.









Salgının ortaya çıkmasının ardından şubat ayında Pekin, vahşi hayvan ticaretini geçici olarak yasaklayan bir genelge yayımlamıştı. Bu yasağın tüm ülkede kalıcı olmasını sağlayacak bir yasa beklenirken, Guangdong eyaleti vahşi hayvan tüketimini cezalandıran yasayı kabul etmişti.

Diğer yandan Hong Kong yakınındaki Şıncın kentinde yerel yönetim, Çin'de kedi ve köpek etini yasaklayan ilk bölge olmuştu.



