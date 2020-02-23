Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 10 bin 968'inin durumu ciddi olmak üzere 76 bin 936'ya çıktı.

Son 24 saatte, 648 yeni vakanın tespit edildiği ve 97 kişinin hayatını kaybettiği ülkede ikisi Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde olmak üzere toplam ölenlerin sayısı 2 bin 444'e oldu. Bununla birlikte virüs bulaşma durumu şüpheli olan kişilerin sayısı 4 bin 148'e, müşahede altına alınan kişilerin sayısı 106 bin 89'a geriledi.

Bugüne kadar taburcu edilen kişilerin sayısı da 22 bin 888'e yükseldi. Çin ana karası dışında ise vaka sayısı Hong Kong'da 69'a çıkarken, Makau Özel İdari Bölgesi'nde ise 10 olarak bildirildi.

DSÖ'den uyarı

Çin Cumartesi günü yeni ölümlerde ve koronavirüs vakalarında keskin bir düşüş bildirdi ancak dünya sağlık yetkilileri diğer ülkelerde yeni enfeksiyonlar artmaya devam ettikçe salgın hakkında tahminlerde bulunmanın çok erken olduğu konusunda uyardı. Çinli yetkililer, Cuma günü bir gün önce 889 olan yeni vaka sayısının 397'ye düştüğünü açıkladı. Yeni vaka sayılarının Güney Kore, İran, İtalya ve Lübnan gibi ülkelerde ise arttığı belirtildi.

Güney Kore'de yetkililer Cumartesi günü yeni enfeksiyonların sayısının 433'e çıktığını ve salgının merkezindeki bir kiliseye katılan 1000'den fazla kişinin grip benzeri semptomlar bildirdiği için sayının önemli ölçüde artabileceğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü yeni Çin vakalarında bildirilen düşüşü memnuniyetle karşıladı, ancak Çin'in seyahat geçmişi veya teyit edilen bir vaka ile temas gibi net bir bağlantısı olmayan başka yerlerde yeni enfeksiyonların sayısından endişe duyduğunu söyledi.

DSÖ başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, “En büyük endişemiz COVID-19'un (yeni virüs) daha zayıf sağlık sistemlerine sahip ülkelerde yayılma potansiyelinin daha yüksek olmasıdır” dedi.

KKTC'de koronavirüsü alarmı

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde bir hasta koronavirüsü şüphesiyle Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

KKTC Sağlık Bakanlığı yetkilileri, önlem amaçlı 74 yaşındaki G.E’nin hastanede gözlem altına alındığını belirtti. Bakanlık yetkilileri, hasta ile ilgili testlerin Türkiye’ye gönderileceğini sonrasında bir açıklama yapılacağını kaydetti.

Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Kalfaoğlu da, hasta ile ilgili bir şüphenin olduğunu ve bu nedenle Lefkoşa’ya sevk edildiğini açıkladı. G.E’nin, doktorlara Dubai’ye tatile gittiğinde Çinli turistlerle aynı ortamları paylaştığını söylediği öğrenildi.

Hasta karantina odasında

DHA’ya açıklama yapan Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Kalfaoğlu, hastanın dün acile geldiğini belirterek, "Dün acilden evine gitmiş. Ama bu sabah yeniden gelince, koronavirüs şüphesi nedeniyle hastayı Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne sevk ettik" dedi.

Hastanın 74 yaşında olduğunu ifade eden Kalfaoğlu, "Hastamız Dubai’de Çinlilerin de olduğu bir tura katılmış. Buradan döndükten sonra rahatsızlanmış" dedi.

Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan da "Hastanın gözlem altına alındığını, araştırmaların sürdüğünü" belirtti. 74 yaşındaki G.E’nin, Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde oluşturulan karantina odasına konulduğu öğrenildi. KKTC Sağlık Bakanlığı’nın da konuyla ilgili açıklama yapacağı kaydedildi.









Van- İran sınırında tedbirler artırıldı

Türkiye’nin sınır komşusu İran’da, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5’e yükselirken, Van’da alınan tedbirler de artırıldı. Kapıköy Gümrük Kapısı’nda görevli personelin maske ve eldiven kullandığı, şüpheli görünenlerin ise sınır kapısından alınmayacağı bertildi.

Türkiye’nin sınır komşusu İran’da, koronovirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 5’e yükseldi. Yaşanan ölümlerin ardından Türkiye ile İran arasındaki en uzun sınır hattına sahip Van’da da bir dizi tedbirler alınmaya başlandı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında önceki gün acil toplantı yapılarak, alınacak önlemler konusunda görüşmeler yapıldı. Toplantıda, öncelikle Türkiye- İran sınırında bulunan Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı’na termal kamera montajı yapılması, sağlık odası kurulması ve yabancılarla irtibat halinde olan personelin koruyucu maske ile ekipman kullanması kararı alındı. Ayrıca geri gönderme merkezindeki ön kabul birimine termal kamera kurulması kararı alınan toplantıda, gümrük kapısında görevli personele koronavirüs hakkında eğitim verilmesi de kararlaştırıldı. Sınır kapısından giren turistlerin uzaktan ateşini ölçmek için gerekli cihazların Ankara’dan talep edildiği belirtilirken, şüpheli kişilerin ise sınırdan içeri alınmayacağı kaydedildi.

İran’ın Van’a açılan sınır kapısı olan Saray İlçesi’ndeki Kapıköy Gümrük Kapısı’nda giriş ve çıkışlar devam ediyor.

İran'da panik: Maskeyle geziyorlar

Covid-19’un (koronavirüs) hızla yayıldığı İran’da, 10 kişinin daha virüse yakalandığı, virüs kapan bir kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi. İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, tespit edilen yeni vakalarla birlikte ülkedeki koronavirüs teşhisi konulan kişi sayısının 28’e yükseldiğini duyurdu.

Yetkili, virüs nedeniyle ölen kişi sayısının son vakayla birlikte 5 olduğunu aktardı. Hastalığı kapanlarının çoğunun ya Kum kenti yerlisi olduğu ya da son zamanlara bu şehre uğradıkları kaydedildi.

Halk panik içinde

Bugün itibari ile İran’da 5; dünya genelinde ise 2 bin 360 kişinin hayatına mal olan koronavirüs salgını nedeniyle halk da panik içinde. Başkent Tahran’da da insanların maskelerle dolaştığı görülüyor.

Irak'tan korona önlemi: 14 gün karantinada kalacak

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiği İran'dan dönen Irak vatandaşlarını, tedbir amaçlı olarak 14 gün karantina altında tutma kararı aldı.

IKBY İçişleri Bakanı Rebivar Ahmed, IKBY Sağlık Bakanı Saman Berzenci ve IKBY Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil ile Erbil'de ortak bir basın toplantısı düzenledi. Ahmed, İran ile ticaretin uluslararası gümrük kapılarında normal seyirde devam edeceğini ancak İran'dan dönen Iraklı vatandaşların 14 gün boyunca doktorların gözetiminde tutulacağını ifade etti.Sağlık Bakanı Berzenci de bölgede henüz koronavirüs vakasına veya şüpheli bir duruma rastlanmadığını teyit ederek, olası bir duruma karşı hastanelerde özel bölümlerin oluşturulduğunu ve tüm tıbbi hazırlıkların tamamlandığını kaydetti. Berzenci, şu anda sadece yurt dışına giden vatandaşlar üzerinde tehlikenin mevcut olduğunu aktardı.

Irak'ın koronavirüse karşı tedbirler

Irak, 20 Şubat'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle İran vatandaşlarına tüm sınır kapılarını 3 gün süreyle kapatmış, gidiş-dönüş tüm uçak seferlerinin de askıya alındığını duyurmuştu. Aynı zamanda, Bağdat yönetimi, Irak'a giriş yapmak isteyen İran vatandaşlarına yeni bir duyuruya kadar vize verilmeyeceğini belirtmişti.

Milliyet



