Çin güne felaket haberi ile uyandı. Çin'in Henan eyaletinde bulunan bir okulda yangın çıktı.

AFP'de yer alan son dakika gelişmesine göre, dövüş sanatları okulunda çıkan yangında en az 18 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Yangında yaralanan 16 kişiden 4'ünün durumu ağır olduğu açıklandı. Yangının çıktığı sırada okulda 34 öğrencinin olduğu bildirildi.

Yerel basın, kurbanların çoğunun 7 ila 16 yaşları arasındaki yatılı öğrenciler olduğunu bildirdi.

Yine Çin basınına göre, Henan eyaletinin Shangqiu şehrindeki yangının nedeninin hala belirsizliğini koruyor.

Polis, merkezin sahibini gözaltına aldı. Yerel yetkililer yangına neyin neden olduğuyla ilgili soruşturma yürütüyor.

Çin, tarihinde çok sayıda ölümcül yangın gördü. 2010 yılında Şanghay'da çok katlı bir apartmanda çıkan yangında en az 58 kişi hayatını kaybetmişti.