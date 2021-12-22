Pekin yönetimi, Şubat ayında 2022 Kış Olimpiyatlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanırken, ülke çeşitli şehirlerde kırmızı alarma geçti.

Koronavirüsün ilk tespit edildiği yer olan Çin, sıkı sınır kısıtlamaları, olağanüstü kapanma tedbirleri ve uzun karantinalar içeren 'sıfır-Covid' stratejisiyle geçen yılın ortasından bu yana yeni vakaları damla damla azalttı. Tek bir vaka bile hızlı ve sert tedbirlere yol açıyor.

Salı günü güneydeki Dongxing şehrinde, tek bir vaka tespit edilmesi üzerine 200 bin kişiye evlerinden çıkmamaları emredildi.

Xi'an Çarşamba günü 52 yeni koronavirüs vakası bildirdi ve 9 Aralık'tan bu yana toplam sayı 143'e çıktı.

Devlet televizyonu CCTV'nin bildirdiğine göre, Çarşamba gününden itibaren, sakinlerin seyahatlerinin gerekli olduğunu belirten resmi bir mektup olmadan şehirden trenle ayrılmaları engelleniyor.

Yasaklar, şehrin 13 milyon sakininin hepsini test etmeye başlamasından bir gün sonra geldi.

KAÇ KİŞİNİN ETKİLENDİĞİ BELLİ DEĞİL

Salı günü bir hükümet bildirisi, yaklaşık 90 yerleşim bölgesinin karantinaya alındığını açıkladı ancak bu yasaklardan kaç kişinin etkilendiğini belirtmedi.

Uzun mesafe otobüs durakları kapatıldı ve yetkililer Xi'an dışındaki otoyollarda hastalık kontrol kontrol noktaları kurdu.

Uçuş takip sitesi VariFlight'a göre, şehrin ana havalimanına gidiş-dönüş uçuşlarının yüzde 85'inden fazlası durduruldu.

Şehir içinde, otobüs ve trenlerde yolcu kapasitesi azaltıldı ve okullar kapatıldı.

Çin'in ilk imparatorunun 2 bin yıllık mozolesi olan dünyaca ünlü Terracotta Ordusu'nun bulunduğu müze bir sonraki duyuruya kadar kapatılırken, büyük eğlence mekanları kepenklerini indirdi.