Çin'de otel binası çöktü! 8 kişi hayatını kaybetti
Çin'de bir otel binasında meydana gelen çökme sonrası ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti. 14 kişi otel enkazından kurtarılırken 9 kişinin kayıp olduğu açıklandı.
13 Temmuz 2021, Salı 09:23 Son Güncelleme:
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Çin basınında yer alan haberlere göre, ülkenin Jiangsu eyaletine bağlı Suzhou kentinde bir otel binası çöktü. Acil Durum Yönetimi Bakanlığından yapılan açıklamada, bölgeye arama kurtarma ekiplerinin gönderildiği ve şimdiye kadar 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.
Açıklamada, 14 kişinin otel enkazından kurtarıldığı ve 9 kişinin kayıp olduğu kaydedildi.
54 odalı otelin 2018'de hizmete açıldığı belirtildi.
AA
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