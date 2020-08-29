Dünya Çin'de otel çöktü, 5 kişi hayatını kaybetti

Çin'de otel çöktü, 5 kişi hayatını kaybetti

Dünya

Çin'de otel çöktü, 5 kişi hayatını kaybetti

Çin'de Şanzi bölgesinde bir otel çöktü. Çökme sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi ise enkaz altında aranıyor.

29 Ağustos 2020, Cumartesi 12:31 Son Güncelleme:
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Çin’in Şansi bölgesindeki Linfen kentinde bir otel çöktü. Olay yerine gelen kurtarma ekiplerinin paylaştığı verilere göre 5 kişi çökme sonucu hayatını kaybetti. 

Kurtarma ekiplerinin 23 kişiyi enkazdan çıkardığı, 10 kişi için ise çalışmaların devam ettiği ifade edildi. Otelin çökme nedeninin belirlenmesi için geniş çaplı soruşturmanın başlatıldığı ifade edildi.

DHA

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