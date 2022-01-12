Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının ilk görüldüğü Çin'de sert ve radikal uygulamalar 'Sıfır Covid Politikası' kapsamında sürüyor. Salgında daha bulaşıcı Omicron'un baskın tür olma yolunda emin adımlarla ilerlemesine rağmen Çin katı izolasyon politikalarından taviz vermiyor.

Bu politikaların bir parçası olarak kurulan pandemi kamplarına ait görüntüler ise sosyal medyada yayınlandı.

Çin'in virüse yakalanan ya da yakalandığından şüphe edilen kişileri zorla bu kamplarda tecrit altına aldığı belirtiliyor.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, hamile kadınlar, çocuklar ve yaşlıların Xi'an kamplarına gönderilenler arasında olduğuna inanılıyor.

Görgü tanıkları bir gecede 10 otobüsün kampa bine yakın insan getirdiğini belirtirken, kamplarda sunulan koşullara da sosyal medyada tepki yağıyor.

PANDEMİ GÖREVLİLERİ DÖVDÜ

Korku filmlerini aratmayan tesislerde kalanlar, dondurucu metal kutularda çok az yiyecek kaldığını söyledi. Görüntülere göre, kampın dışında bir adam çörek almak için evinden ayrıldıktan sonra pandemi çalışanları tarafından dövüldü.

İddiaya göre tesislerde zorla tutulan bazı kişiler, 'Sparta' odalarının görüntülerini yayınladı. İnsanların kampların soğuk olmasından ve insanlara yeterince yiyecek verilmediğinden şikayet etti.

DAHA ÖNCE'DE 13 MİLYON NÜFUSLU KENTİ KARANTİNAYA ALMIŞLARDI

Covid-19 vakalarında ciddi bir artış yaşanan ülkede, geçtiğimiz ay da 13 milyon nüfusa sahip Xi’an şehri ve 1.1 milyon nüfuslu Yuzhou kenti karantinaya alınmış, kısıtlamalar sertleştirilmişti.

KARANTİNA ALTINDAKİ KİŞİ SAYISI 20 MİLYONA ÇIKTI

Çin'deki üçüncü bir kentin daha kilitlenme kararı ile ülkedeki karantina altındaki kişi sayısı 20 milyonu buldu.

Çin’de salgının başından bu yana 101 bin 890 vaka tespit edilirken 4 bin 636 can kaybı bildirildi.