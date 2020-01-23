Çin'in Vuhan kentinde yeni tip koronavirüsü salgını sebebiyle havaalanı ve tren istasyonları giden yolculara kapatılacak, toplu ulaşım askıya alınacak. Yaklaşık 9 milyon nüfusa sahip şehirdeki vatandaşlara, kentten ayrılmamaları uyarısında bulunan yetkililer, havaalanı ve tren istasyonlarının giden yolculara kapalı olacağını bildirdi. Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 17'ye yükseldiğini hatırlatan yetkililer, vatandaşlardan, kalabalık ortamlardan ve halka açık toplantılardan kaçınmaları çağrısında bulunmuştu.Henüz aşısı veya ilacı bulunmayan "nCoV"un salgına dönüşmesi halkta tedirginliği artırıyor.

Virüs, Çin sınırlarını da aştı

Yeni koronavirüs ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha 'gizemli hastalığın' görüldüğünü açıklamıştı. Vuhan kentinden ülkenin diğer kentlerine gidenler aracılığıyla yayılan virüsün, başta 'bulaşıcı olmadığı' açıklansa da virüsten etkilenen ve ölü sayısının artmasıyla, virüsün bulaşıcı özelliğinin kesin olduğunu bildirilmişti.Virüs, Çinli turistler aracılığıyla ülke sınırlarını da aşmıştı. Çin ana karası dışında Hong Kong, Tayvan, Güney Kore, Japonya, Tayland, Avustralya ve ABD'de de virüs tespit edilen kişiler tedavi altına alınmıştı.

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Virüsün belirtileri

Vuhan virüsü diye de adlandırılan yeni koronavirüs, solunum, hapşırma ve öksürme durumlarında hava yoluyla bulaşıyor. NCoV'in ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkarken ileri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden olarak ölümle sonuçlanıyor.