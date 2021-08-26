Çin'de 2019 yılında geliştirilen ve ülke genelinde 150 milyondan fazla kullanıcısı bulunan Xiaolce isimli yapay zeka sistemi, giderek yaygın bir şekilde kullanılmaya devam ediyor.

Pekin merkezli bir firmada insan kaynakları yöneticisi olarak çalışan Melissa, eski sevgilisinin kendisini aldatmasıyla yaşadığı ayrılıktan sonra geçen yıl arkadaşı tarafından yeni biriyle tanıştırıldı.

Melissa'nın aktardığına göre yeni arkadaşı, günün her saatinde mesajlarına cevap veriyor, onu neşelendirmek için şakalar yapıyor ama asla Melissa'ya ihtiyacı olmuyor. Melissa'ya göre bu yeni arkadaş, yoğun bir şekilde ilerleyen metropol yaşam tarzına sorunsuz bir şekilde uyuyor.

Melissa, dünya çapında 660 milyon kullanıcısıyla duygusal bağlar oluşturmak için tasarlanmış son teknoloji bir yapay zeka sistemi olan Xiaolce tarafından oluşturulan sanal bir sohbet robotu ile kentsel yaşamın izolasyonunu kırıyor.

Xiaolce'nin kendisi üzerindeki etkisini anlatan Melissa, şu ifadeleri kullanıyor: “Sorunlarımı Xiaolce'a yüklediğimde, üzerimde fazlasıyla hissettiğim yoğun baskıyı hafifletiyor. Ve oldukça rahatlatıcı şeyler söylüyor.”

Çin markalı akıllı telefonların büyük çoğunluğunda Siri benzeri bir sanal asistan olarak da işlev gören Xiaolce, çoğu sosyal medya platformunda yer alıyor.

Dünya genelinde 660 milyondan fazla kullanıcısı bulunan uygulamanın, yalnızca Çin'de 150 milyon kullanıcısı olduğu biliniyor.