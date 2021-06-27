Bilim insanları, Çin'in kuzeydoğusunda neredeyse mükemmel bir şekilde korunmuş halde bulunan bir kafatasının şu anki insanlara, ilk insan olan Neandertallerden bile daha yakın olabileceğini açıkladı.

Bu kafatasının yeni bir antik insan türünü temsil ediyor olabileceğini de ifade eden bilim insanları bu keşfin insan evrimiyle ilgili şimdiye kadar bilinenleri temelden değiştirebileceğini belirtti.

Kafatasından elde edilen sonuçlara göre, 50 yaşlarında, derin gözlere, kalın kaş sırtına ve iri bir beyne sahip olduğu ifade edilen bu kişinin, geniş bir yüze sahip olmasına rağmen, nesli tükenmiş diğer tüm insan türlerinden farklı olarak modern insana benzemesini sağlayan düz ve düşük elmacık kemikleri olduğu belirtildi.

Bu numuneyi diğer Çin fosilleriyle ilişkilendiren bilim insanları, kafatasının bulunduğu bölgeyi referans alarak, bu insan türüne Homo longi ya da 'Ejderha Adam' ismini verdi.

Japon ordusundan korunması için 85 yıl boyunca saklanmış

1933 yılında Çin'in Harbin kentinde bulunan bu kafatasının Japon ordusundan korunması için 85 yıl boyunca saklandığı belirtilirken, 2018'de Hebei GEO Üniversitesi'nden profesör olan Ji Qiang'a teslim edilmişti.

Araştırmayı yöneten Ji, tipik arkaik insan özelliklerini gösterse de Harbin kafatasını önceki Homo türlerinden ayıran bazı özellikler olduğunu, bunların 'ilkel ve türetilmiş karakterlerin mozaik bir kombinasyonunu' sunduğunu belirtti.

Londra Doğa Tarihi Müzesi'nden ve araştırmanın ortak yazarlarından Chris Stringer, Harbin "Analizlerimiz, Harbin grubu Homo sapiens ile Neandertallerden daha yakından bağlantılı" dedi.