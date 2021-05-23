NTVSpor'daki habere göre, Sarı Nehir Taş Ormanı'nda düzenlenen cross county yarışında 21 sporcu hayatını kaybetti. 100 kilometrelik parkurun yüksek kesimlerinde bazı sporcularla iletişim kaybedildi. Kaybolan sporcular için 700 kişilik arama ekibi tüm gece çalışırken 21 sporcunun cansız bedenine ulaşıldı.

172 sporcunun katıldığı parkurda hayatını kaybedenlere yapılan inceleme, ölüm nedenlerinin ısı kaybı (hipotermi) olduğunu ortaya çıkardı.

Bölge valisi Zhang Xuchen, düzenlediği basın toplantısıyla hayatını kaybedenlerin ailesinden özür diledi.



