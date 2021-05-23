Çin'deki dağ maratonunda çıkan fırtına nedeniyle 21 sporcu öldü
Çin'in kuzeybatısında düzenlenen dağ maratonu felaketle sonuçlandı. 100 kilometrelik parkurun yüksek kesimlerinde çıkan fırtına ve yağış 21 sporcunun ölümüne yol açtı.
23 Mayıs 2021, Pazar 11:27 Son Güncelleme:
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NTVSpor'daki habere göre, Sarı Nehir Taş Ormanı'nda düzenlenen cross county yarışında 21 sporcu hayatını kaybetti. 100 kilometrelik parkurun yüksek kesimlerinde bazı sporcularla iletişim kaybedildi. Kaybolan sporcular için 700 kişilik arama ekibi tüm gece çalışırken 21 sporcunun cansız bedenine ulaşıldı.
172 sporcunun katıldığı parkurda hayatını kaybedenlere yapılan inceleme, ölüm nedenlerinin ısı kaybı (hipotermi) olduğunu ortaya çıkardı.
Bölge valisi Zhang Xuchen, düzenlediği basın toplantısıyla hayatını kaybedenlerin ailesinden özür diledi.
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