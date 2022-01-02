Bilim & Teknoloji Çin'deki kısıtlamalar DRAM üretimini ve sevkiyatı geciktiriyor

Çin'deki kısıtlamalar DRAM üretimini ve sevkiyatı geciktiriyor

Bilim & Teknoloji

Çin'deki kısıtlamalar DRAM üretimini ve sevkiyatı geciktiriyor

Çin’de Xian bölgesinin sert kapanma tedbirlerine gittiği ve burada NAND üretimi yapan Samsung’un da acil durum moduna geçtiği söylenmişti. Bu da DRAM üretimini sıkıntıya soktu.

02 Ocak 2022, Pazar 12:33 Son Güncelleme:
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Micron’un DRAM montajını gerçekleştirdiği Xian bölgesinde kapanma tedbirleri hayata geçirilince işler sıkıntıya girdi. Ayrıca Xian bölgesinde Samsung da NAND üretiminin önemli bir kısmı gerçekleştiriyor.

Micron'un Xian'da herhangi bir yarı iletken üretim tesisi yok. Singapur'da NAND flash üretirken Japonya ve Tayvan'da DRAM yapıyor. Ancak, DRAM montajını ve test işlemlerini Çin'de gerçekleştiriyor.

Micron'un karşılaştığı bir diğer sorun da, bölgedeki tedarikçilerinin karantinayla ilgili aynı sorunları yaşaması ve bu nedenle ihtiyaç duyduğu tüm malzemeleri zamanında alamaması.  Micron şimdilik müşteri taleplerini karşılayabildiklerini ancak süre uzarsa ciddi sıkıntılar olabileceğini belirtiyor.

Çin’in kısıtlamaları da bu süreci kötü etkiliyor. Beklentilerin üzerine çıkan kısıtlama süreleri hem NAND hem de DRAM tarafında fiyatların artmasına neden olabilir.

Talebin kısa vadede azalacağı tahmin edilmediği için firmalar, üretim hatlarını başka ülkelere kaydırma veya üçüncü taraf üreticilere yönelerek tedarik sağlamayı düşünüyor.

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