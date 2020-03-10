Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 4 bini geçti. Dünya genelinde enfekte olan insanların sayısı da 113 binin üzerinde... Pekin hükümetinin virüs salgınını durdurmak adına en önemli hamlelerinden biri hızla inşa edilen sağlık merkezleri ve hastanelerdi. Wuhan'da sergi merkezleri spor salonları birer hastaneye dönüştürüldü.

Hepsi kapatılıyor

Gelen son dakika bilgilerine göre, Çin Wuhan'daki geçici corona virüsle mücadele hastanelerini kapatma kararı aldı. Hükümet kaynaklı yayın grubu Paper'ın haberine göre; Pekin yönetimi virüsün sıfır noktası Wuhan'daki geçici hastaneleri kapatma kararı aldı.









İnsanüstü çaba gösterilmişti

Çin virüsün yayılmaya başlaması ile birlikte hızla ve oldukça kısa sürede boş binaları, sergi ve spor salonlarını hastaneye dönüştürmüş ya da sıfırdan yeni hastaneler inşa etmek için insan üstü bir çaba göstermişti. Çin'in bu kararının ardında artık yavaşlamaya başlayan yeni vaka sayısı olabileceği ifade ediliyor.









Batı kıvranırken Çin'de umut doğdu

Çin anakarasında yeni vaka sayısı hızı düşüyor. Anakarada dün sadece 19 yeni vaka bildirilmesi yüreklere su serpti.

Ancak virüs batıda hız kesmiyor. ABD ve Avrupa'ya yayılan virüs İran ve İtalya'da büyük yaralar açtı.

7 bin işçi 10 günde inşa etti

Huoshenshan Hastanesi, yeni koronavirüsü salgınının başladığı yer olan Wuhan'da 24 saat çalışan inşaat ekipleri tarafından inşa edildi ve kapılarını açtı.

Wuhan tedavi merkezleri, Çinli liderlerin bu yeni salgına hastane inşa ederek yanıt verdiklerini belirtiyor. İnşaatlar gece gündüz demeden devam ediyor. 2003 yılında şiddetli akut solunum sendromu (SARS) yayıldığında, Pekin'de hastalar için bir hafta içinde bir tesis inşa edilmişti.

Coronavirüsü için özel olarak sadece 10 günde sıfırdan inşa edilen Huoshenshan Hastanesi'ne sabah 10 sularında ilk hasta nakilleri yapılmaya başlandı. Hastaların kimlikleri ve durumları ile ilgili detaylı bilgi paylaşılmadı.









SARS'ta da görev yapan özel ekipler gönderildi

Çin resmi haber ajansı Xinhua, iktidarda olan Komünist Parti askeri kanadının, hastaneye bin 400 doktor, hemşire ve tıbbi personel gönderdiğini duyurdu. Çin hükümeti gönderilen bu sağlık ekiplerinin çocuğunun SARS salgınında da görev yaptıklarını açıkladı.

Çinli yetkililer, virüsü durdurabilmek için otoyolları, her türlü ulaşım aracını durdurdu. 50 milyon Çinli karantinada dünyadan izole olmuş durumda.

7 bin işçi çalıştı

Huoshenshan Hastanesi'nin inşasında 7 bin işçi çalıştı. Çin devlet televizyonu çalışan maskeli, kasklı ve özel kıyafetli işçilerin çalışırken görüntülerini yayınladı.

İki katlı 600.000 metrekarelik hastanenin yarısı izolasyon koğuşu olarak belirlenmiş durumda. Binada 30 yoğun bakım ünitesi de var. Bina doktorların dışarıdaki uzmanlarla görüşmesi için özel bir sisteme sahip.

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