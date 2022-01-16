Çin’deki kriz Türk dericilere yaradı! Sipariş yağıyor

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin'de devam eden enerji krizi, ülkenin ekonomik dengelerini derinden etkiledi. Avrupa'da, önümüzdeki nisan ayıyla beraber kürk talebinde önemli bir artış beklenirken pandemi süreciyle, tedarik zincirinde de önemli değişiklikler yaşanacağı ifade ediliyor.

Bu dönemde, Avrupalı alıcıların iş yapma modellerini gözden geçirdiğini, artan lojistik maliyetlerinin Türk firmalarına avantajlar sağladığını vurgulayan İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Denetim Kurulu Üyesi ve Ensari Deri Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Nuri Ensari şu değerlendirmede bulundu:

“Çin’deki enerji kısıtlamaları Avrupalı kürklü deri alıcılarını tedirgin etti. Onlar, Çin’deki fabrikalara çok gerek olmadığının farkında. Özellikle lojistik maliyetlerinin artması Avrupalı alıcıların ülkemize doğru kaymasında çok büyük bir etken. Bunun dışında da Türkiye’de var olan stoklu çalışma sistemi ve hızlı alımlara doğru bir yönelme var. Bu da bizim gibi esnek üretim imkanı olan, siparişlere hızlı cevap veren ülkeler için büyük avantaj."