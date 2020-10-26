TechSina adlı Çinli bir teknoloji sitesi tarafından paylaşılan fotoğraflara göre iPhone 12 modelleri, satışa sunuldukları ilk üç günde Çin’de çok büyük ilgi gördü. Öyle ki Apple mağazalarındaki iPhone 12 teşhir birimlerinin çerçevelerindeki boyalar söküldü.

Daha önce pek çok akıllı telefon ile ilgili isabetli sızıntılar gerçekleştiren Max Weinbach’ın iddiasına göre ise iPhone 12 Pro’nun arka camı, cihazı masanın üzerine ekran-üstü bıraktığında kendi kendine çatlamış. Ancak Weinbach’ın kendi kendine çatlayan cam iddiası kulağa bir komplo teorisi gibi geliyor.

Çünkü söz konusu çatlağa bakıldığında herhangi bir darbe izi bulunmuyor. Weinbach’a göre söz konusu durum, iPhone 12 Pro’nun tasarımındaki bir hatadan kaynaklanıyor.

Apple, söz konusu iki olay hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.



