Çin'deki ölümcül virüs küresel ekonomiyi de vurdu
Tüm-İş Konfederasyonu Başkan Yardımcısı ve Seyhanlar Group Başkanı Adil Seyhan Çin'de salgın nedeniyle üretimin durmasının Türkiye için bir fırsat olduğunu söyledi.
09 Şubat 2020, Pazar 17:01 Son Güncelleme:
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Tüm-İş Konfederasyonu Başkan Yardımcısı ve Seyhanlar Group Başkanı Adil Seyhan dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan ve ucuz işçilik nedeniyle dünyanın üretim üstüne dönüşen Çin'de salgın nedeniyle üretimlerin durmasının birçok ürünün ucuz ve ulaşılabilir olmasının zorlaşacağını söyledi.
Seyhan, "Bu durum Türkiye için bir fırsat. Çünkü Türkiye küresel ekonominin ihtiyaçlarını karşılayabilecek potansiyele sahip. Çin'deki saldırı nedeniyle yatırımcıların Türkiye'den numune ve fiyat talebinde bulunduğunu duyuyoruz. değerlendirmeliyiz." dedi.