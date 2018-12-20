Bakanlık Sözcüsü Hua Çunying, başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, Sincan bölgesinde 1 milyondan fazla kişinin alıkonulduğu belirtilen “Mesleki Eğitim Merkezi” adı altındaki kamplarda tutulan kadın ve erkeklere zorla kıyafetler diktirildiği sonra da bu kıyafetlerin ABD üniversitelerinde satışa sunulduğu iddialarının "gerçekleri çarpıtan art niyetli saldırı” olduğunu söyledi.

''GÖNÜLLÜ ÇALIŞIYORLAR''

Hua, "Mesleki Eğitim Merkezleri" adı altındaki kampların bölgedeki fakirliği ortadan kaldırmak için kurulduğunu ve mevcut durumda bir kişinin kazancıyla tüm ailenin geçinebildiğini savunarak, zorla çalıştırılma iddialarını yalanladı.

Bu merkezlerdeki kişilerin gönüllü çalıştığını ifade eden Hua, zorla çalışma kamplarının daha önce kaldırıldığını kaydederek, bu konuda çıkan haberlerin gerçeklerin çarpıtılması olduğunu savundu.

Hua, "ABD liderinin bile kendi ülkesinin bir kısım medyasını eleştirmesine şaşmamak gerek." ifadelerini kullandı.