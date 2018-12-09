Çin'den ABD'ye sert uyarı: Hemen geri çeksin

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan çok önemli açıklama geldi. Çin Dışişleri Bakanı, locaya çağrılan ABD büyükelçisiyle özel bir görüşme yaptı

09 Aralık 2018, Pazar 17:10 Son Güncelleme:
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Çin'den ABD'ye sert uyarı: Hemen geri çeksin

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada görüşmede, ABD'nin Huawei CFO'su Meng Wanzhou'nun tutuklanmasıyla ilgili kararını derhal geri çekmesini istendi.

Çin Dışişleri Bakanı Le Yucheng'in ABD büyükelçisine, 'Gelecek adımlarımız ABD'nin alacağı kararlara göre şekillenecek' dediği ifade edildi.

CFO MING, KANADA'DA TUTUKLANMIŞTI

Kanada Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağıran Çin'in, Huawei CFO'su Meng Wanzhou'nun tutuklanması sebebiyle Kanada'ya nota verdiği belirtildi. Meng Wanzhou'nun tutuklanmasını çirkin bir eylem olarak niteleyen Çin Dışişleri Bakanlığı, Kanada'dan CFO'yu derhal serbest bırakmasını istedi aksi taktirde yaşanan olayın sonuçlarının ağır olacağını belirtti.

Huawei’nin sahibi Ren Zhengfei’nin kızı ve şirketin CFO'su Meng'in ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını delmek suçlamasıyla 1 Aralık’ta Kanada'nın Vancouver kentinde tutuklandığı bildirilmişti.

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